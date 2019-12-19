Doğan Ersöz, 25. ölüm yıl dönümünde anıldı - Son Dakika
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Doğan Ersöz, 25. ölüm yıl dönümünde anıldı

6 saat önce

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği'nin (BUSİAD) Kurucu Başkanı merhum Doğan Ersöz, vefatının 25. yılında Emir Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Doğan Ersöz, 25. ölüm yıl dönümünde anıldı, System.String[]

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği'nin (BUSİAD) Kurucu Başkanı merhum Doğan Ersöz, vefatının 25. yılında Emir Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.


Törene BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, BUSİAD Yüksek Danışma Kurulu (YDK) Başkanı Günal Baylan ve eşi Merhum Doğan Ersöz'ün kızı Beril Baylan olmak üzere, eski başkanlar ve dernek üyeleri ile Ersöz ailesi ve Doğan Ersöz'ün yakın dostları katıldı.


Doğan Ersöz'ün mezarı başında dualar okunmasının ardından, BUSİAD Başkanı Türkay, yaptığı konuşmada "Bir şeyi başlatmak çok önemli. O kadar sağlam temeller üzerine kurmuşlar ki BUSİAD'ı, 25. yılında vefamızı hala gösteriyoruz" dedi.


BUSİAD YDK Başkanı Günal Baylan ise, "Bu anma herkese nasip olmayacak bir şey. Nüktedanlığı ve bilgeliği ile hepimizi etkiledi. Sivil toplum örgütleri demokrasinin yüzüdür. Bizler elimizden geldiğince görevlerimizi yerine getirdik. Temel sağlam olduğu için BUSİAD yıllarca da yaşayacak" diye konuştu.


Ersöz'ün arkadaşları da onun değerleri hakkında konuşmalar yaptılar. - BURSA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:45 Kaynak: İHA
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