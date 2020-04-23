Doğankent Kaymakamı Karataş, şehit ve gazi yakınlarını ziyaret etti - Son Dakika

Doğankent Kaymakamı Tuncay Karataş, şehit ve gazi yakınlarını evlerinde ziyaret etti.

Karataş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçenin Karataş köyünde Şehit Üsteğmen Mehmet Alim'in yeğenleri Burhan ve Emirhan Alim'i evlerinde ziyaret etti, hediyeler verdi.

Kaymakam Karataş, ilçenin Yaşmaklı Ağaçbaşı Yaylası'nda terör saldırı sonucu gazi olan Abdurrahman Bekirefendioğlu'nun kızı Sude Bekirefendioğlu'nu da ziyaret etti.

Kendisi ile sohbet eden Karataş, bayramını kutladığı Sude Bekirefendioğlu'na hediye verdi.