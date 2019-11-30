Son Dakika Haberleri: Doğanköy yatırımlarla modern bir mahalleye dönüşecek
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Doğanköy yatırımlarla modern bir mahalleye dönüşecek

6 saat önce

Doğanköy Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, imar planının onaylanmasının ardından bölgede yapılacak projelerle Doğanköy'ün, modern bir mahalleye dönüşeceğini ifade etti.

Doğanköy yatırımlarla modern bir mahalleye dönüşecek, System.String[]

Doğanköy Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, imar planının onaylanmasının ardından bölgede yapılacak projelerle Doğanköy'ün, modern bir mahalleye dönüşeceğini ifade etti.


Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Başkan Burada" projesi kapsamında bu hafta Doğanköy Mahallesi'ni ziyaret etti. Doğanköy Mahallesi Muhtarı Fikri Araz ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Turgay Erdem, talep, öneri ve sorunları dinledi. Esnafı da gezen Başkan Erdem, hayırlı işler dileklerinde bulundu.


Muhtar Araz, mahallede en büyük sorunun yol olduğunu dile getirdi. Mahalle meydanının düzenlenmesi talebini de Başkan Erdem'e ileten Araz, mahalleden geçen ağır tonajlı araçların büyük tehlike oluşturduğunu da vurguladı. Başkan Yardımcıları, müdürler ve Muhtar Fikri Araz'la birlikte Doğanköy Mahallesi'ni adım adım gezen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, sorunları yerinde inceledi. Doğanköy İlk ve Ortaokulu'nu da ziyaret eden Başkan Erdem, buradaki eksikliklerin giderilmesi konusunda gelen talepleri değerlendireceklerini söyledi.


Doğanköy Mahallesi'nin imar planının onaylanmasıyla birlikte vatandaşların tapularına kavuşacağını belirten Başkan Erdem, Doğanköy Mahallesi'nin hızlı bir gelişim içine gireceğini vurguladı. Başkan Erdem, "İmar planının onaylanmasının ardından burada yapacağımız yatırımlarla birlikte Doğanköy Mahallesi, 5 yıl içinde modern bir mahalleye dönüşecek. Bu süreci beraber yaşayacağız. Asfalt, yol ve tretuvar çalışmaları yapacağız. Sosyal ve sportif alanlarla birlikte bölgede yaşayan vatandaşlarımız, rahat nefes alacak. Bu süreçte de belki sıkıntılar yaşanacak ama sonunda bölge sakinlerinin yaşam kalitesi artacak" şeklinde konuştu. - BURSA

Turgay Erdem, Doğanköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:08 Kaynak: İHA
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