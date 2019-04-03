Doğanşehir Belediye Başkanı Küçük, Mazbatasını Aldı

AK Parti'den Doğanşehir Belediye Başkanı seçilen Vahap Küçük, mazbatasını aldı.

AK Parti'den Doğanşehir Belediye Başkanı seçilen Vahap Küçük, mazbatasını aldı.



İlçe Seçim Kuruluna giden Küçük'e mazbatasını hakim Merve Coşkun verdi.



Doğanşehir Hükümet Konağı önünde konuşma yapan Küçük, ilçe halkına destekleri için teşekkür etti.



Küçük, ilçeye, partiye, Cumhur İttifakı'na, Cumhurbaşkanı'na güvendiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:



"Bu zamana kadar eksikliklerimiz, aksaklıklarımız olabilir ama biz gerçekten genel anlamda yaptıklarımıza güveniyoruz. Özellikle de sahada çalışarak yeni ortaya koyduğumuz projelere güvendiğimizi belirterek, bizi destekleyen halkımızın hiçbir şüphesinin olmaması gerektiğini belirtmek istiyorum. 'Sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmayacağız' dedik. Ev sohbetlerine kadar buluşmalar yaptık. AK Parti ve MHP il başkanları, AK Parti Doğanşehir ve MHP Doğanşehir ilçe başkanları, bakanlarımız, milletvekillerimiz ve yol arkadaşlarım, gayretle sahada koşturup, bütün enerjilerini ortaya koydular. Doğanşehir halkına, bana oy veren, vermeyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beş yıl boyunca ilçemizin hizmetinde olacağım."

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