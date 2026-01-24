Doğanşehir'de Karla Mücadele Devam Ediyor

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından, karayolları ve belediye ekiplerinin ulaşımın aksamaması için başlattığı karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İlçenin yüksek kesimlerinde ve merkezinde kar kalınlığının artmasıyla birlikte sahaya inen ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, sahada yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde kontrol ediyor.

Sungur, kar küreme ve yol açma çalışmalarında görevli personelleriyle sohbet ederek, ekiplerin motivasyonunu artırmak için beraberinde getirdiği tatlıları ikram etti.

Zorlu kış şartlarında vatandaşların mağdur olmaması için gösterilen çabanın takdire şayan olduğunu belirten Sungur, şu ifadeleri kullandı:

"Doğanşehir'de etkisini gösteren yoğun kar yağışına karşı ekiplerimiz teyakkuz halinde. Zorlu kış şartlarında, dondurucu soğuğa rağmen büyük bir özveriyle çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ederek, görevlerinde kolaylıklar diliyorum. Vatandaşlarımızın güvenli ulaşımı için sahada fedakarca görev yapan her bir kardeşimizin yanındayız."