Malatya'da bir kadının silahla başından vurulmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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Malatya'da bir kadının silahla başından vurulmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı

19.08.2022 22:46
Malatya'da bir kadının silahla başından vurulmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı

Doğanşehir ilçesinde, baraj kenarında bir kadının silahla başından vurularak yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Doğanşehir ilçesinde, baraj kenarında bir kadının silahla başından vurularak yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sürgü Barajı kenarındaki yaralamaya ilgili soruşturma başlattı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan M.E. ile N.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.E. ve N.G. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sürgü Barajı kenarında bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edilmiş, S.E'nin (39) başından silahla yaralandığı belirlenmişti.

Ağır yaralı kadın ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

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Kaynak: AA

Doğanşehir, Jandarma, Malatya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da bir kadının silahla başından vurulmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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