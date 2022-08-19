Sürgü Barajı kenarında bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edilmiş, S.E'nin (39) başından silahla yaralandığı belirlenmişti.

Kaynak: AA

Doğanşehir, Jandarma, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da bir kadının silahla başından vurulmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.