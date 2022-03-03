Doğasever turizmci, otelinin çevresini doğal yaşam alanına dönüştürdü - Son Dakika
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Doğasever turizmci, otelinin çevresini doğal yaşam alanına dönüştürdü

03.03.2022 11:00
Doğasever turizmci, otelinin çevresini doğal yaşam alanına dönüştürdü

Bolu'da bir otel işletmecisi, doğal yaşam parkına çevirdiği otelinin yanındaki 50 dönümlük arazide geyik, karaca, ceylan gibi yaban hayvanlarının bakımını yapıyor.

Bolu'da bir otel işletmecisi, doğal yaşam parkına çevirdiği otelinin yanındaki 50 dönümlük arazide geyik, karaca, ceylan gibi yaban hayvanlarının bakımını yapıyor.

Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı da olan Halit Ergül, çevre hassasiyeti dolayısıyla 2010'da Karacasu beldesindeki otelin yapımı sırasında inşaat alanındaki meşe ağacının kesilmemesi için ek ödeme yaparak projeyi değiştirdi.

İki blok halinde yapılan otelin yanındaki 50 dönümlük araziyi değerlendirmek için de harekete geçen Ergül, doğal yaşam parkı oluşturmak için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden izin belgesi aldı.

Ergül'ün 2013'te doğal yaşam parkına çevirdiği arazi, geyik, karaca, ceylan, dağ keçisi, tavuk, sülün, kaz, ördek, horoz, tavus kuşu gibi birçok hayvan türüne ev sahipliği yapıyor.

Yaralı yabani hayvanların tedavi ve rehabilitasyonlarının da gerçekleştirildiği alanı ziyaret edenler, yaban hayvanlarını yakından görme fırsatı buluyor.

"Müşteriler yaban hayvanlarına ilgi gösteriyor"

Halit Ergül, AA muhabirine, doğayı ve hayvanları çok sevdiğini söyledi.

Çevreye duyarlılığı dolayısıyla otelin yapımı sırasında projeyi değiştirerek korudukları meşe ağacının 309 yıllık olduğunu tespit ettiklerini ifade eden Ergül, "Meşe ağacı iki otel bloku arasında harika duruyor. Parayla koyulamayacak bir değer. Otele gelen tatilciler de meşe ağacına hayran kalıyor." diye konuştu.

Ergül, gittikleri birçok otelin bahçesinde geyik heykelleri gördüklerini anlatarak, "Otelimize geyiğin kendisini getirelim istedik. Doğa Koruma ve Milli Parklar'dan hayvanat bahçesi ruhsatı aldık. Otelin yan kısmında bulunan araziye yaban hayatını getirdik." ifadelerini kullandı.

Hayvanların doğal yaşamlarındaki gibi geniş bir alanda serbest şekilde gezdiğine işaret eden Ergül, "Doğal yaşam için ayırdığımız alan 50 bin metrekare. Bu alanda kış aylarında yaban hayvanları için yem ve saman takviyesi yapıyoruz. Yaz aylarında ise kendi hayatlarını alan içerisinde idame ediyorlar." dedi.

Ergül, otel müşterilerinin, geyik, karaca, ceylan ve dağ keçisi gibi hayvanlara yoğun ilgi gösterdiğini anlatarak, yaban hayatını yakından görmenin insanları heyecanlandırdığını dile getirdi.

Halit Ergül, kaçak avcılar tarafından vurulan, trafik kazası ya da,diğer hayvanların saldırısı sonucu yaralanan yaban hayvanlarının da tedavi ve rehabilitasyon için doğal yaşam parkına getirildiğini belirterek, "Anlaşmalı olduğumuz veteriner hekim var. Gelen yabani hayvanların tedavisi yapılıyor. İyileştirdiğimiz geyik, karaca ve ceylanlar bu alanda rehabilite ediliyor." diye konuştu.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Halit Ergül, Bolu, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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