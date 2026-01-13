Doğru Lens Seçimiyle Katarakt Ameliyatı, Bütçeyi Zorlamadan Yapılabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Göz Sağlığı

Doğru Lens Seçimiyle Katarakt Ameliyatı, Bütçeyi Zorlamadan Yapılabilir

Doğru Lens Seçimiyle Katarakt Ameliyatı, Bütçeyi Zorlamadan Yapılabilir
13.01.2026 09:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Veni Vidi Göz Ataşehir hekimlerinden; Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Orçun Akdemir sizler için açıklıyor.

Günlük hayatın içinde birçok şey ertelenebilir.

Bir yolculuk, bir plan, hatta bazen bir kontrol randevusu…

Ancak söz konusu görme olduğunda, ertelemenin bedeli çoğu zaman sanılandan daha ağır olabilir.

Özellikle katarakt, yaşla birlikte ortaya çıkan ve yavaş ilerleyen bir göz hastalığıdır. Bu yavaş ilerleme, birçok hastamızda "idare ederim", "biraz daha bekleyeyim" düşüncesine yol açabiliyor. Oysa katarakt, yalnızca bulanık görmek anlamına gelmez; düşmelere, ev kazalarına, günlük hayatta bağımsızlığın azalmasına kadar uzanan zincirleme etkiler yaratabilir.

Yoğunluk nedeniyle bazı hastalar için muayene ve ameliyat süreçlerinin uzayabilmesi, ister istemez bir bekleme sürecini beraberinde getirebilmektedir. Bu durum, özellikle görmesi her geçen gün azalan yaşlı ve emekli bireyler için günlük yaşamı daha da zorlaştırmaktadır.

Burada altını çizmek istediğim önemli bir nokta var:

Katarakt ameliyatı, lüks bir işlem değil; yaşam kalitesini doğrudan etkileyen tıbbi bir ihtiyaçtır.

Bu nedenle özel hastanelerde sunulan hizmetlerin yalnızca "yüksek maliyetli" olarak algılanması, bazı hastalarımızın gözünde erişimi baştan kapatabiliyor. Oysa günümüzde, kaliteli monofokal lensler ile yapılan katarakt ameliyatları; hem tıbbi olarak güvenilir hem de uygun ödeme koşullarıyla, bütçeyi zorlamadan planlanabilir hâle gelmiştir.

Monofokal lensler, katarakt ameliyatlarında uzun yıllardır güvenle kullanılan, net ve sağlıklı bir görüş sağlamayı amaçlayan lenslerdir. Doğru hasta seçimi ve doğru cerrahiyle, hastalarımızın büyük bir kısmı günlük yaşamlarını daha güvenli ve bağımsız şekilde sürdürebilmektedir.

Bir hekim olarak en çok önemsediğim şey, hastanın kendini çaresiz hissetmemesidir.

"Beklemek zorundayım" düşüncesi yerine,

"Benim için de bir çözüm var" duygusunu yaşayabilmesidir.

Görme kaybı kader değildir.

Katarakt, ertelenmek zorunda olan bir hastalık hiç değildir.

Bugün atılacak doğru bir adım, yarın daha güvenli yürüyebilmenin, daha rahat okuyabilmenin ve sevdiklerimizin yüzünü net görebilmenin önünü açar. Görmenin değerini, tamamen kaybetmeden fark etmek ise hepimizin ortak sorumluluğudur.

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Göz Sağlığı Doğru Lens Seçimiyle Katarakt Ameliyatı, Bütçeyi Zorlamadan Yapılabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlikçiydi patron oldu Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor Temizlikçiydi patron oldu! Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Futbolseverler ekran başına Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor Futbolseverler ekran başına! Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor
FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

10:07
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep’in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye’de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye'de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
10:05
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
09:48
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
09:19
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
08:38
ABD’nin İran kararı en çok Türkiye’yi vuracak
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 10:48:02. #7.11#
SON DAKİKA: Doğru Lens Seçimiyle Katarakt Ameliyatı, Bütçeyi Zorlamadan Yapılabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.