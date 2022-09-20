Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Erzurum'da gazetecilere saldırıyı kınadı

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC), Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde çıkan yangını görüntülemek isteyen gazetecilere yönelik saldırıyı kınadı.

DAGC'den yapılan açıklamada, üniversite kampüsündeki yemekhanede yangın çıktığı hatırlatıldı.

Yangını görüntülemek için gazetecilerin olay yerine gittiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgeye giden İhlas Haber Ajansı muhabirleri Çağrı Korkmaz ve Ertuğrul Polat, görevlerini yaptıkları sırada bir özel güvenlik görevlisinin saldırısına uğramışlardır. Gazeteci arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Amacı sadece kamuoyunu bilgilendirmek olan gazetecilerin, hiçbir baskı altında kalmadan ve saldırıya uğrama riski yaşamadan görevlerini yapmaları gerekirken, bu tarz saldırı, tehdit ve hakaretle karşı karşıya kalması asla kabul edilemez. Çirkin saldırıyı kınıyor, saldırganların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasını bekliyoruz."