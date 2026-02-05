Doğu\'da Dondurucu Soğuklar Devam Ediyor

Erzurum, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta dondurucu soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 14 derece ölçüldüğü Erzurum'da, vatandaşlar araçlarının buz tutan camlarını güçlükle temizledi.

Dondurucu soğukların etkisini gösterdiği kentte ekipler, buzlanan yollar ve kaldırımlarda tuzlama çalışması yaptı.

Güneşli havanın ardından soğukların etkisiyle oluşan çatılardaki buz sarkıtları tehlike oluşturmaya devam ediyor.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkili oldu.

Kentte kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 22 derece ölçüldüğü kentte, soğuklar nedeniyle buzlanma ve yoğun kırağı meydana geldi.

Sıfırın altında 26 derece ile Göle, 24,1 derece ile Damal, 22,5 derece ile Göle'nin Yavuzlar Köyü ise Türkiye'nin en soğuk yerlerinden oldu.

Buzla kaplanan yollarda çalışma yapıldı.

Tunceli

Tunceli'de de hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereye kadar düştü.

Soğuk havanın etkisiyle ağaçlarda kırağı oluştu, dereler buz tuttu.

Kentteki bazı dağların zirveleri sisle kaplandı.

Ekipler, buzlanan yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Kars

Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor. Beyaza bürünen kentte güzel görüntüler oluştu.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk havanın etkisiyle bina çatılarında, ağaç dallarında uzun buz sarkıtları oluştu, ev ve işyerlerinin, araçların camları buz tuttu.

Vatandaşlardan Gamze Ekinci, kar yağışından sonra havanın soğuduğunu belirterek, "Geceleri kırağı düştüğü için sabahları arabalarımızın camlarını bu şekilde kış devam ediyor." dedi.

Akyaka ilçesinde de kar ve soğuk hava etkili oldu. Karla beyaza bürünen ilçede güzel görüntüler oluştu.