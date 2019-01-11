Doğu'da Kar Keyfi

Doğu Anadolu Bölgesinde kar ve soğuk hava biryandan hayatı olumsuz yönde etkilerken bazen de keyifli anların yaşanmasına neden oluyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde kar ve soğuk hava biryandan hayatı olumsuz yönde etkilerken bazen de keyifli anların yaşanmasına neden oluyor. Erzurum'da yarım metre kar üzerinde iki vatandaş güreş tutarak eğlenirken yüzeyi buz tutan Çıldır Gölünde de bir grup gezgin halay çekerek neşeli dakikalar yaşadı.



Erzurum'un Hınıs ilçesinde iki vatandaş karın keyfini soğuk havaya aldırış etmeden güreş tutarak çıkardı. Birbirlerini kara sokan vatandaşlar hoş zaman geçirdi.



Ardahan'ın Çıldır ilçesinde de yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Çıldır Gölü üzerinde halay çeken gezgin gurubu keyifli dakikalar yaşadı.



Öte yandan bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta eksi 28 derece olarak ölçüldü.



Bölgedeki diğer ilerde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Iğdır'da 8, Erzincan'da 16, Erzurum'da 20, Ağrı'da 24 ve Ardahan'da 26 derece kaydedildi.



Bölgede kar kalınlığı Ağrı'da 34, Ardahan'da 28, Erzurum'da 27, Erzincan'da 12, Kars'ta 10, kayak merkezlerinden Palandöken'de 91, Sarıkamış'ta 80, Ergan'da 60, Konaklı'da 55 ve Yalnızçam'da 39 santimetre ölçüldü.



Yetkililer, bölge genelinde buzlanma ve don ile pus ve sis beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. - ERZURUM

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