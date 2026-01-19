Doğu'da Kar Nedeniyle 2.316 Kırsal Yol Kapandı

1) DOĞU'DA 2 BİN 316 YERLEŞİM BİRİMİNİN YOLU KAPANDI

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde geceden beri etkili olan kar yağışı, özellikle ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle 2 bin 316 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Bölgede hafta sonu başlayan kar yağışı, gece saatlerinde de aralıklarla etkisini sürdürdü. Kar kalınlığı Ağrı'da 45, Ardahan'da 35, Erzincan'da 25, Erzurum'da 30, Kars'ta 25, Muş'ta 60 santimetreye ulaştı. Yağış nedeniyle Ağrı'da 423, Ardahan'da 45, Erzincan'da 503, Erzurum'da 719, Iğdır'da 68, Kars'ta 208 ve Muş'ta 350 olmak üzere toplam 2 bin 316 köy ve kırsal mahallenin yolu kapandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile diğer illerde İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Diğer yandan bölgede aralıklarla yağışın devam etmesinin beklendiği bildirilirken, buzlanma ve don uyarısında bulundu. Meteoroloji, yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğuna dikkat çekti.