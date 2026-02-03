Doğu Karadeniz\'de Fırtına Etkili

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına, kıyı şeridinde hayatı olumsuz etkiliyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kuvvetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda (Giresun-Artvin arası) rüzgar sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esiyor. Fırtınanın bugün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak seferlerinde aksamalar yaşanırken, balıkçı tekneleri de denize açılamadı. Bir çok tekne limanlara çekildi. - TRABZON