Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

25.03.2022 18:54
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için çığ uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin genelinde yüksek kar örtüsünün olduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, çığ tehlikesinin 2 Nisan saat 18.00'e kadar süreceği aktarıldı.

YORUMLAR
500
Hatay ve Adana'nın kıyı kesimleri için sağanak uyarısı Hatay ve Adana'nın kıyı kesimleri için sağanak uyarısı 'Çatıdaki suyu bile israf etmeyin' uyarısı 'Çatıdaki suyu bile israf etmeyin' uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Meteoroloji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı - Son Dakika


Son Dakika
18:43 ABD Başkanı Biden'dan Rusya'ya mesaj: 12 bin asker daha buraya gelecek, bu insanları korumak zorundayız
18:29 Bülent Arınç : İnşallah güzel günler yakındır, Evliya Çelebi bu günleri görseydi kahrından ölürdü
18:22 Babasıyla tartıştı, gözünü kırpmadan öldürdü
18:21 Jin-ho Jo'nun Fenerbahçe lisansı çıkarıldı! 2. Güney Koreli futbolcu olarak takıma geldi
18:00 Mesut Özil, Fenerbahçe'den ayrılıyor!
17:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefete gelin dedik, Bay Kemal gelmedi.
17:31 Salih Özcan, Türkiye A Milli Takımı'nı seçti!
17:15 Son Dakika: Rusya savaşın 30. gününde kayıplarını açıkladı: 1351 asker öldü, 3 bin 825 asker yaralı
17:02 Son Dakika: ABD Başkanı Biden'la görüşmek için yola çıkmıştı! Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın olduğu uçak Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı
17:00 Volkan Demirel'den şaşırtan açıklama: Benim zamanımda sosyal medya olsa oynamazdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 19:01:38. #1.11#
SON DAKİKA: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement