Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "tam kapanma" sürecinin beşinci gününde sessizlik hakim - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma"nın beşinci gününde tedbirlere uyuluyor.

Sakarya'da kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları ile Aziz Duran Parkı ve Millet Bahçesi'nde sessizlik hakim oldu.

Muafiyet belgesi bulunanlar nedeniyle ana arterlerde kısmi hareketlilik yaşanıyor.

Kocaeli'de de işlek yerlerden İzmit Kent Meydanı, Fethiye Caddesi, Hürriyet ve Cumhuriyet caddeleri arasındaki Yürüyüş Yolu güzergahı, Yenicuma ile Fevziye Camisi parklarında sessizlik yaşanıyor.

Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da ise cadde ve sokaklarda tedbirlere uyulduğu görülüyor.

Farklı yerlerde uygulama noktası oluşturan kolluk kuvvetleri, trafikteki sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol ediyor.