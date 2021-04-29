Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "tam kapanma"nın başlamasıyla sokaklar boşaldı - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "tam kapanma"nın başlamasıyla sokaklar boşaldı
29.04.2021 21:00
Boş meydan, cadde ve sokaklar Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'a kadar uygulanacak "tam kapanma"nın başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.
Boş meydan, cadde ve sokaklar Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'a kadar uygulanacak "tam kapanma"nın başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.
Sakarya'da kısıtlama öncesi kent merkezi ve çevresinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Kısıtlamanın başlamasıyla kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları ile Aziz Duran Parkı ve Millet Bahçesi sessizliğe büründü.
Emniyet ve jandarma ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.
Son Dakika Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan memurlara bayram müjdesi Türkiye böyle veda mesajı görmedi! Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yla sevgiliyken kazandığı parayı kalem kalem açıkladı İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi 17 günlük tam kapanma başladı! Ceza yememek için bu kurallara dikkat Kırgızistan-Tacikistan sınırında taş atma kavgası çatışmaya dönüştü: 1 ölü, 25 yaralı Yılmaz Erdoğan'a şok tehdit: Evinin önünde intihar ederim Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var