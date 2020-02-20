"Doğu'nun Aklına Hakim İnsanlar" projesinin sergisi yarın Esenler'de açılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Doğu'nun Aklına Hakim İnsanlar' projesinin sergisi yarın Esenler'de açılacak - Son Dakika

"Doğu'nun Aklına Hakim İnsanlar" projesinin sergisi yarın Esenler'de açılacak

7 saat önce

"Doğu'nun Aklına Hakim İnsanlar" (DAHİ) projesi kapsamında hazırlanan sergi, yarın Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde meraklılarıyla buluşacak.

"Doğu'nun Aklına Hakim İnsanlar" (DAHİ) projesi kapsamında hazırlanan sergi, yarın Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde meraklılarıyla buluşacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sergide, El-Cezeri, Hoca Ahmed Yesevi, Piri Reis, Abbas İbn Firnas ve İbn-i Sina gibi Doğu coğrafyasında yetişen, dünya tarihine yön veren Türk ve Müslüman bilim insanları tanıtılacak.

Esenler Sanat Evi (ESEV) resim eğitmeni Kader Peker'in küratörlüğünde hazırlanan sergide, her bir ilim insanı tablo, heykel, duvar resmi, enstalasyon gibi farklı bir çalışmayla anlatılacak.

Etkinlikte, edebiyattan felsefeye, astronomiden geometriye, müzikten botaniğe her bir dalda buluşlar yaparak bilimin temelini oluşturan 50 ilim ve bilim insanının yer aldığı "DAHİ" projesi de tanıtılacak.

Hoca Ahmed Yesevi, Kadir Topbaş, Esenler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esed'in kirli Türkiye planı deşifre oldu! Halep'e saldırı düzenleyip Türkiye'yi suçlayacak
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: 50'den fazla rejim unsuru etkisiz hale getirildi Son Dakika: İdlib'den acı haber! 2 askerimiz şehit oldu Koronavirüs sebebiyle ölü sayısı her geçen artarken, sosyal medyada paylaşılan bir video yürekleri burktu

Son Dakika Haberleri
19:00 Altın Palmiye Ödülleri, görkemli bir geceyle sahiplerini bulacak
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 19:23:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Doğu'nun Aklına Hakim İnsanlar" projesinin sergisi yarın Esenler'de açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]