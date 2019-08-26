'doğu'nun çukurova'sı bölgeyi besliyor

'DOĞU Anadolu Bölgesi'nin Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da üretilen sebze ve meyveler, Erzurum'dan Hakkari'ye kadar birçok komşu ilin ihtiyacını karşılıyor. Ürünlerin toplandığı Melekli beldesinden her gün onlarca kamyon sebze- meyve bölge illerine taşınıyor.

Aras Nehri'nin de geçtiği, mikroklima iklimi, 800 metrelik rakımı ve toprak yapısı nedeniyle birçok meyve ve sebze türünün yetiştiği Iğdır'da ayrıca hububat ürünleri de yetiştiriliyor. Başta kayısı olmak üzere, domates, elma, şeftali, karpuz, kavun, patlıcan, fasulye, biber, salatalık, ceviz, kiraz, dut, erik, mısır, pamuk, üzüm yetiştiriciliği yapan 10 bine yakın kayıtlı çiftçi, yaklaşık 358 bin hektarlık yüzölçümüne sahip Iğdır Ovası'nın 118 bin 500 hektarını tarım arazisi olarak kullanıyor. İlkbaharla birlikte ekim yapan çiftçiler, kayısı hasadından sonra bugünlerde başta domates ve salatalık olmak üzere tarladan topladığı ürünlerini Iğdır- Nahcivan karayolu kenarındaki Melekli Beldesi'ne getirerek satışa sunuyor.

Ürettikleri, karpuz, domates, biber gibi sebze-meyveleri kamyonlarla bölge illerine gönderen çiftçiler, Doğu illerini buradan beslediklerini söyledi. Komşu Nahcıvan, Doğu ve Güneydoğu'nun bazı illerine sebze verdiklerini anlatan üreticiler, genelde tarlatan satış yaptıklarını belirtti. Melekli beldesine de bölgeden gelen alıcılar için ürün getirdiklerini ifade eden çiftçiler, "Bu bölgede en fazla meyve ve sebze üretimi Iğdır yöresinde gerçekleşiyor. Bazı yıllar fazla ürün elde edemesek de bu yıl gayet verimli geçiyor. Ektiğimiz ürünlere hasat dönemine kadar adeta bebek gibi bakıyoruz. Bu yıl karpuzda istediğimiz kazancı sağlayamadık. Karpuzun fiyatı 30-50 kuruşa kadar düştü. Domateste ise bir artış var. Şu an domatesin kasası 15-17 liraya alıcı buluyor" dedi.