Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleri fotoğraf sergisinde - Son Dakika
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Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleri fotoğraf sergisinde

6 saat önce

Kars'ın Kağızman ilçesinde, Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerini anlatan fotoğraflar açılan "Zulme Karşı Susma Haykır" sergisinde anlatıldı.

Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleri fotoğraf sergisinde, System.String[]

Kars'ın Kağızman ilçesinde, Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerini anlatan fotoğraflar açılan "Zulme Karşı Susma Haykır" sergisinde anlatıldı.

Türk Eğitim-Sen İlçe Temsilciliğinin hazırladığı fotoğraflar, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda sergilendi.

Sergi, Kaymakam İshak Çınar, Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Aydın, MHP İlçe Başkanı Metin Bingöl, Türk Eğitim-Sen Kars İl Şube Başkanı Fahrettin Şimşekler, öğrenciler ve sendika üyelerinin katılımıyla ziyarete açıldı.

Doğu Türkistan, Kağızman, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:44 Kaynak: AA
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