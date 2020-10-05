Doğu Türkistanlı gruptan, Trump'a hastane önünde destek - Son Dakika

Doğu Türkistanlı gruptan, Trump'a hastane önünde destek
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19 tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesi önündeki bir grup, Doğu Türkistan bayrağı sallayarak destek verdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19 tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesi önündeki bir grup, Doğu Türkistan bayrağı sallayarak destek verdi.
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