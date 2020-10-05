Doğu Türkistanlı gruptan, Trump'a hastane önünde destek - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump 'ın Kovid-19 tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesi önündeki bir grup, Doğu Türkistan bayrağı sallayarak destek verdi.

Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar 12 Ekim Pazartesi yüz yüze eğitime başlıyor

Makam odasında bir kadınla cinsel sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı