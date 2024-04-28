Elazığ\'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

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Elazığ'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şahinkaya- Pertek yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil ile traktör çarpıştı. Traktörün devrildiği kazada, bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ