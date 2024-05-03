Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Göreve Başlayan Sağlık Personellerine Genel Uyum Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Yerel

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Göreve Başlayan Sağlık Personellerine Genel Uyum Eğitimi Verildi

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde Göreve Başlayan Sağlık Personellerine Genel Uyum Eğitimi Verildi

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni göreve başlayan hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve teknisyenlere hizmet içi eğitim kapsamında genel uyum eğitimi verildi. Eğitimde, personele kurum hizmet ve süreçlerin tanıtılması, iş ile ilgili bilgilerin aktarılması ve adaptasyon sürecinin hızlandırılması amaçlandı. Eğitim sonunda personeller, merak ettikleri soruları yönelterek bilgi aldı. Hastane Başhekimi, hizmet içi eğitimlerin hasta ve hasta yakınları üzerinde olumlu sonuçlar doğuracağını belirtti.

03.05.2024 17:43  Güncelleme: 17:44
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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde göreve başlayan sağlık personellerine hizmet içi eğitim kapsamında genel uyum eğitimi verildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi toplantı salonunda göreve yeni başlayan hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve teknisyenlerine hizmet içi eğitim kapsamında genel uyum eğitimi verildi. Personele kurum hizmet ve süreçlerin tanımasını sağlayarak yapacağı iş ile ilgili bilgileri ana hatları ile aktarılması ve adaptasyon sürecinin hızlandırılması için Eğitim Hemşiresi Filiz Dişkaya tarafından personellere genel uyum eğitimi verildi. Genel uyum eğitimi sonunda göreve başlayan personeller merak ettikleri soruları yönelterek, bilgi aldı.

Eğitimleri değerlendiren Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik ise personellere yönelik hizmet içi eğitimler kapsamında motivasyon ve adaptasyon konusundaki hassasiyetlerin hasta ve hasta yakınları üzerinde olumlu sonuçlar ortaya çıkaracağını söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Göreve Başlayan Sağlık Personellerine Genel Uyum Eğitimi Verildi - Son Dakika

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