Antalya\'da motosiklet otomobile çarptı, sürücü yaralandı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı üzerinde bulunan ışıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mehmet Oğuz Bulvarı istikametinden Denizkızı Kavşağı'na seyir halinde olan Furkan G. idaresindeki 07 BCG 458 plakalı motosiklet, aynı yönde önünde seyir halinde olan Mustafa A. idaresindeki 07 NL 930 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletten yola savrulan sürücü Furkan G. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA