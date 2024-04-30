Akseki'de Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Akseki'de Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: 1 Yaralı

Akseki\'de Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: 1 Yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet uçuruma yuvarlandı ve sürücü yaralandı. Yaralı, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

30.04.2024 17:16  Güncelleme: 17:24
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Antalya'nın Akseki ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı kamyonet yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yaralanan sürücü, ekiplerin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkartılabildi.

Kaza, Akseki- İbradı kara yolu Çamlıyokuş mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kudret Yangöz (65) idaresindeki 07 DHV 42 plakalı kamyonet, rampa aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yaklaşık 100 metrelik uçuruma uçtu. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye Birimi yönlendirildi. Yaralı, Akseki İtfaiye Birimi kurtarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, jandarma ve itfaiye ekipleriyle birlikte uçurumdan yukarıya çıkarıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve çeşitli yerlerinde kırıklar meydana geldiği sağlık ekibi tarafından belirtildi. Yangöz, Akseki Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akseki'de Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akseki'de Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: 1 Yaralı - Son Dakika
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