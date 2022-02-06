Doğumdan sonra anneleri ölen kuzulara çocuğu gibi bakıyor - Son Dakika

Erzincan'da çiftçilik yapan bir vatandaş doğum yaptıktan sonra ölen koyunlarının öksüz kalan kuzularını biberonla besleyip gözü gibi bakıyor.

Erzincan merkeze bağlı Ekmekli köyünde koyunculuk yaparak geçimini sağlayan Samet Polat, yeni dünyaya gelen kuzularının mutluluğunu yaşarken onlara adeta gözü gibi bakıyor. Gece gündüz başlarından ayrılmayan Polat anneleri ölen kuzuları ise kendi elleriyle besliyor. Bu sıralar doğumların da artması sebebiyle yeni doğum yapacak koyunların ve doğumdan sonra dünyaya gelen kuzuların sağlığı için gece nöbet tuttuğunu belirten yetiştirici zaman zaman kuzuları soğuktan korumak için battaniyeye sardığını da söylüyor.