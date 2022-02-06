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Doğumdan sonra anneleri ölen kuzulara çocuğu gibi bakıyor - Son Dakika

Doğumdan sonra anneleri ölen kuzulara çocuğu gibi bakıyor

06.02.2022 11:02

Erzincan'da çiftçilik yapan bir vatandaş doğum yaptıktan sonra ölen koyunlarının öksüz kalan kuzularını biberonla besleyip gözü gibi bakıyor.

Erzincan'da çiftçilik yapan bir vatandaş doğum yaptıktan sonra ölen koyunlarının öksüz kalan kuzularını biberonla besleyip gözü gibi bakıyor.

Erzincan merkeze bağlı Ekmekli köyünde koyunculuk yaparak geçimini sağlayan Samet Polat, yeni dünyaya gelen kuzularının mutluluğunu yaşarken onlara adeta gözü gibi bakıyor. Gece gündüz başlarından ayrılmayan Polat anneleri ölen kuzuları ise kendi elleriyle besliyor. Bu sıralar doğumların da artması sebebiyle yeni doğum yapacak koyunların ve doğumdan sonra dünyaya gelen kuzuların sağlığı için gece nöbet tuttuğunu belirten yetiştirici zaman zaman kuzuları soğuktan korumak için battaniyeye sardığını da söylüyor.

Doğumdan sonra anneleri ölen kuzulara çocuğu gibi bakıyor
Doğumdan sonra anneleri ölen kuzulara çocuğu gibi bakıyor
Doğumdan sonra anneleri ölen kuzulara çocuğu gibi bakıyor
Doğumdan sonra anneleri ölen kuzulara çocuğu gibi bakıyor
Doğumdan sonra anneleri ölen kuzulara çocuğu gibi bakıyor

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Erzincan, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğumdan sonra anneleri ölen kuzulara çocuğu gibi bakıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğumdan sonra anneleri ölen kuzulara çocuğu gibi bakıyor - Son Dakika
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