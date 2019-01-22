Son Dakika Haberleri: Doğumunun 90. Yılında Adalet Ağaoğlu Çalıştayı' Düzenlendi

Doğumunun 90. Yılında Adalet Ağaoğlu Çalıştayı' Düzenlendi

31 dakika önce

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca düzenlenen Doğumunun 90. Yılında Adalet Ağaoğlu Çalıştayı, 17 Ocak 2019 Perşembe günü AKMB Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Doğumunun 90. Yılında Adalet Ağaoğlu Çalıştayı' Düzenlendi, System.String[]
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca düzenlenen Doğumunun 90. Yılında Adalet Ağaoğlu Çalıştayı, 17 Ocak 2019 Perşembe günü AKMB Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca düzenlenen Doğumunun 90. Yılında Adalet Ağaoğlu Çalıştayı, 17 Ocak 2019 Perşembe günü AKMB Konferans Salonu'nda, Atatürk Kültür Merkezi Başkan Vekili Dr. Zeki Eraslan ile Çeviri ve Kaynak Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu üyesi Prof. Dr. Musa Yaşar Sağlam ve beraberindeki akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Dr. Eraslan, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı etkinlikleri ve yayınları hakkında kısaca bilgi verdiği açılış konuşmasında, "Yeni dönemin planlamasını yaptık, Bilim Kurulumuzun ve çalışma kollarımızın kurulmasıyla birlikte, bu toplantılarda önümüzdeki dönemlerde Türk düşüncesi ve bilimine katkı sunacak yeni etkinliklerin kararlarının alınacağını umut ediyor, katkılarınızdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Adalet Ağaoğlu'nun Türk edebiyatındaki öneminden bahseden Prof. Dr. Sağlam, "Adalet Ağaoğlu'nun Fikrimin İnce Gülü adlı eserinde yüzlerce deyime yer verilmiştir. Bu eserin Almanca çevirisi, deyim varlığı açısından çok zengin bir kaynaktır" şekline konuştu.

Tek oturumdan oluşan etkinlikte "Adalet Ağaoğlu'nun 'Fikrimin İnce Gülü' Romanı Örnekleminde Argo ve Çevirisi, Alman Edebiyatında ve Basınında Adalet Ağaoğlu, 'Göç Temizliği'nde Yaşamdan Yazıya, Tiyatro Yazarı Olarak Adalet Ağaoğlu, Adalet Ağaoğlu'nun Romanlarında Bilinç, İç Monolog ve Bilinç Akışı" çalışma konuları üzerinde duruldu.

Çalıştay sonunda sonuç raporu hazırlanarak Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına sunuldu. Çalıştay, Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcısı Dr. Adem Uzun'un kapanış konuşması ve davetlilere katılım belgelerini takdim etmesiyle sona erdi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:36 Kaynak: İHA

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