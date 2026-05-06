Doğuş Üniversitesi'ne Uluslararası Akreditasyon

06.05.2026 00:58
Doğuş Üniversitesi, ACQUIN'den uluslararası akreditasyon alarak Türkiye'de ilk oldu.

(İSTANBUL) - Doğuş Üniversitesi, Almanya merkezli akreditasyon kuruluşu ACQUIN'in yürüttüğü değerlendirme süreci sonucunda Eylül 2032'ye kadar uluslararası kurumsal düzeyde akredite edildi. Bu gelişmeyle birlikte Doğuş Üniversitesi, Türkiye'de ACQUIN tarafından uluslararası kurumsal düzeyde akredite edilen ilk üniversite oldu.

Doğuş Üniversitesi, yükseköğretimde kalite güvencesi ve uluslararasılaşma alanında önemli bir başarıya imza attı.

ACQUIN tarafından yürütülen kapsamlı değerlendirme sürecinde Doğuş Üniversitesi'nin eğitim-öğretim faaliyetleri, araştırma çıktıları, kurumsal yönetim yapısı, kalite güvence sistemi, stratejik planlama süreçleri ve uluslararasılaşma politikaları çok boyutlu olarak incelendi.

Süreç kapsamında üniversitenin akademik kadrosu, program yapıları, öğrenci destek mekanizmaları, sürekli iyileştirme uygulamaları ve kalite odaklı yönetim anlayışı uluslararası standartlar çerçevesinde değerlendirildi.

ACQUIN tarafından verilen uluslararası kurumsal akreditasyon, Doğuş Üniversitesi'nin kalite güvencesi alanındaki kurumsal yapılanmasının ve sürdürülebilir iyileştirme yaklaşımının uluslararası düzeyde tanındığını gösteriyor.

Bu gelişme, üniversitenin uluslararası akademik iş birlikleri, ortak programlar ve araştırma projeleri açısından konumunu güçlendirirken, öğrencilere ve mezunlara da küresel yükseköğretim alanında önemli bir referans sunuyor.

Doğuş Üniversitesi, uluslararası kurumsal akreditasyon süreciyle birlikte kalite güvencesi, yenilikçilik, şeffaflık ve sürdürülebilir gelişim ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor.

Kaynak: ANKA

