Doha'da Gazze için Hayır Kumbarası - Son Dakika
Doha'da Gazze için Hayır Kumbarası

12.01.2026 19:35
Katar'da Vakıf Çarşısı'na yerleştirilen kumbarayla Gazze'ye yardım çağrısı yapıldı.

Katar'ın başkenti Doha'daki tarihi Vakıf Çarşısı'na (Souq Wagif) Katar Hayır Kurumu (Qatar Charity) tarafından dev bir hayır kumbarası yerleştirildi.

Doha'nın en yoğun ziyaretçi noktalarından biri olan çarşıda "Gazze için hedefimiz bir" adının verildiği top şeklindeki hayır kumbarası, Gazze'deki insani krize dikkat çekme ve yardım çağrısını somutlaştırma amacıyla yer aldı.

Yerli ve yabancı ziyaretçileri Gazze'de yaşanan insanlık dramına duyarlı olmaya davet eden bu yardım kampanyasında bağışçılar, nakit bağışlarını kumbaranın içerisine atabildikleri gibi ayrıca kumbara üzerinde yer alan QR kod sayesinde de online olarak bağışta bulunabiliyor.

Katar devletinin bayrağındaki renklerini taşıyan dev kumbaranın üzerinde Arapça ve İngilizce olarak "Gazze için hedefimiz bir" (Ona Goal.. for Gaza) notu yer alıyor.

Katar'ın en büyük sivil toplum kuruluşu olan Katar Hayır Kurumu (Qatar Charity) özellikle Gazze yardım kampanyaları çerçevesinde Türkiye'deki kurumlarla ortak hareket ederek gıda paketleri, barınma malzemeleri, sağlık ve hijyen desteği gibi çok sayıda temel insani yardım faaliyetini sürdürüyor.

Kaynak: AA

