Spor

Doha'da Umut için Maç Etkinliği

31.01.2026 14:17
Doha'da düzenlenen Match for Hope 2026, ünlü futbolcular ve içerik üreticileriyle gerçekleşti.

Katar'ın başkenti Doha'daki Ahmed bin Ali Stadı'nda futbol efsaneleri ve ünlü içerik üreticilerinin bir araya geldiği geleneksel Match for Hope 2026 ( Umut için Maç) etkinliği düzenlendi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlik, Katar'ın Uluslararası Medya Ofisi'ne bağlı "Q Life" himayesinde gerçekleştirildi.

Maçın teknik direktörleri arasında eski teknik direktör Arsene Wenger ve Roberto Di Matteo yer alırken sahada ise Thierry Henry, Franck Ribery, Gerard Pique, Diego Costa, Marcelo, Eden Hazard ve Tim Cahill gibi futbol efsanelerinin yanı sıra Chunkz, AboFlah, MrBeast, KSI, Adam Waheed, Karl Jacobs, Sharky, AngryGinge, Billy Wingrove, Marlon ve Eman SV2 gibi ünlü dijital içerik üreticileri mücadele etti.

Diego Costa, Marcelo ve Eden Hazard'ın yer aldığı Arsene Wenger yönetimindeki "Chunkz" takımı, Thierry Henry, Franck Ribery, Gerard Pique ve Tim Cahill'in yer aldığı Roberto Di Matteo yönetimindeki "AboFlah" takımını 8-7 mağlup etti.

40 bin seyircinin takip ettiği özel maç öncesi Grammy ödüllü ikili "The Chainsmokers" ekibi sahne alırken devre arasında ise Amerikalı pop rock grubu "Jonas Brothers" canlı performans sergiledi.

Etkinlikten elde edilen 45,2 milyon Katar riyali (12,5 milyon dolar), Filistin, Sudan, Nepal, Guatemala, Senegal, Malawi ve Haiti gibi dezavantajlı bölgelerdeki eğitim projelerini desteklemek için Eğitim Herkesin Hakkı Vakfı'na (Education Above All) bağışlandı.

Kaynak: AA

