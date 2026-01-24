Doha'da Yıllık Filistin Forumu Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Doha'da Yıllık Filistin Forumu Başladı

24.01.2026 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin meselesini ele alan forum, uluslararası uzmanların katılımıyla Doha'da düzenleniyor.

Doha Lisansüstü Araştırmalar Enstitüsü ile Arap Araştırma ve Politika Çalışmaları Merkezi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Yıllık Filistin Forumu, Katar'ın başkenti Doha'da başladı.

Dünyanın farklı bölgelerinden gelen akademisyenler, araştırmacılar, gazeteciler, insan hakları savunucuları ve politika uzmanlarının katıldığı forumda, eş zamanlı oturumlar, sempozyumlar, halka açık konferanslar ve çalıştaylar düzenleniyor.

Foruma katılan öne çıkan isimler arasında, Arap dünyasının önde gelen düşünürlerinden Azmi Bişara, Ortadoğu uzmanı Khalil Jahshan, siyaset bilimci Yousef Munayyer, araştırmacı Tamara Kharroub, gazeteci ve hukukçu Diana Buttu, gazeteci-yazar Lamis Andoni, akademisyen Ayat Hamdan, araştırmacı Majdi Malki ve siyaset bilimci Emile Badarin yer alıyor.

Forumda ayrıca, uzun yıllar Birleşmiş Milletler'de (BM) görev yapan siyaset bilimci Abdelhamid Siyam, İsrail güvenlik doktrini uzmanı Fadi Nahhas, Filistin diasporası üzerine çalışmalarıyla tanınan Fanny Christou, medya çalışmaları alanında araştırmalar yürüten Djamil Kerrouche, gazeteci ve akademisyen Amena El Aşkar ile Filistinli gazeteci Nidal Rafa da sunumlarıyla yer alıyor.

Forumun açılışı, araştırmacılar Ayat Hamdan ve Majdi Maliki'nin yaptığı konuşmalarla gerçekleştirildi. Açılış oturumunda, Filistin çalışmalarının mevcut durumu, Gazze'de süren insani kriz ve Filistin meselesinin uluslararası sistemdeki yeri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Filistin meselesini siyasal, hukuki, tarihsel, toplumsal, ekonomik ve kültürel boyutlarıyla ele alan forumda, Filistin çalışmalarının mevcut durumu, Gazze'de süren insani kriz ve Filistin meselesinin uluslararası sistemdeki yeri üzerine oturumlar gerçekleştiriliyor.

Üç gün boyunca sürecek forumda; Gazze'nin yeniden inşası ve insani toparlanma, yapay zeka, dijital silinme ve hafıza mücadelesi, Kudüs'ün tarihi ve güncel durumu, İsrail güvenlik doktrini ve bölgesel yayılma politikaları, Filistin'in ulusal geleceği, küresel dayanışma hareketlerinin rolü gibi birçok kritik konu da masaya yatırılacak.

Forumda Filistin üzerine yürütülen akademik ve entelektüel tartışmaları derinleştirmek, Gazze'de devam eden insani felaketin çok boyutlu etkilerini bilimsel bir çerçevede ele almak ve Filistin meselesine yönelik küresel farkındalığı güçlendirmek amaçlanıyor.

Başkent Doha'da her yıl düzenlenen Filistin Forumunun hem akademik çevreler hem de politika yapıcılar için önemli bir başvuru zemini oluşturması ve Filistin meselesine dair uluslararası tartışmalara yeni katkılar sunması bekleniyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Filistin, Ekonomi, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doha'da Yıllık Filistin Forumu Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi
Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Kar engel olamadı: Nikah salonuna gidemeyen çiftin imzası evde atıldı Kar engel olamadı: Nikah salonuna gidemeyen çiftin imzası evde atıldı
İlk konut kredilerine kolaylık geliyor Detaylar netleşmeye başladı İlk konut kredilerine kolaylık geliyor! Detaylar netleşmeye başladı
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
15:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin?
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:41
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
14:39
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın ’’PKK’nın başındaki Türk’’ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 16:54:52. #7.11#
SON DAKİKA: Doha'da Yıllık Filistin Forumu Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.