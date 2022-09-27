Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin kurucu başkanı Mısırlı alim Yusuf el-Karadavi'nin cenaze töreni

Cenazenin kabristana getirilmesinden detay DOHA - Dünya Müslüman Alimler Birliğinin 96 yaşında vefat eden kurucu başkanı Mısırlı alim Yusuf el-Karadavi için Katar 'ın başkenti Doha'daki Imam Muhammad bin AbdulWahhab Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kaynak: AA

Halid Meşal, Yasin Aktay, Katar, Dünya, Güncel, Son Dakika

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