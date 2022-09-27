Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin kurucu başkanı Mısırlı alim Yusuf el-Karadavi'nin cenaze töreni - Son Dakika
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Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin kurucu başkanı Mısırlı alim Yusuf el-Karadavi'nin cenaze töreni

27.09.2022 17:05

Doha'daki Imam Muhammad bin AbdulWahhab Camii'nden detaylar Cenaze törenine katılanlardan detaylar Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay'tan detay Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal'in cenaze...

Doha'daki Imam Muhammad bin AbdulWahhab Camii'nden detaylar

Cenaze törenine katılanlardan detaylar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay'tan detay

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal'in cenaze törenine gelmesi

Dua edilmesi ve cenaze törenine katılanlardan detaylar

Cenazenin kabristana getirilmesinden detay DOHA - Dünya Müslüman Alimler Birliğinin 96 yaşında vefat eden kurucu başkanı Mısırlı alim Yusuf el-Karadavi için Katar'ın başkenti Doha'daki Imam Muhammad bin AbdulWahhab Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

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Dünya Müslüman Alimler Birliğinin kurucusu Karadavi'nin cenazesi yarın Doha'da toprağa verilecek Dünya Müslüman Alimler Birliğinin kurucusu Karadavi'nin cenazesi yarın Doha'da toprağa verilecek
Kaynak: AA

Halid Meşal, Yasin Aktay, Katar, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin kurucu başkanı Mısırlı alim Yusuf el-Karadavi'nin cenaze töreni - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin kurucu başkanı Mısırlı alim Yusuf el-Karadavi'nin cenaze töreni - Son Dakika
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