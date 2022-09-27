Doha'daki Imam Muhammad bin AbdulWahhab Camii'nden detaylar
Cenaze törenine katılanlardan detaylar
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay'tan detay
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal'in cenaze törenine gelmesi
Dua edilmesi ve cenaze törenine katılanlardan detaylar
Cenazenin kabristana getirilmesinden detay DOHA - Dünya Müslüman Alimler Birliğinin 96 yaşında vefat eden kurucu başkanı Mısırlı alim Yusuf el-Karadavi için Katar'ın başkenti Doha'daki Imam Muhammad bin AbdulWahhab Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Son Dakika › Güncel › Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin kurucu başkanı Mısırlı alim Yusuf el-Karadavi'nin cenaze töreni - Son Dakika