Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürüldüğü kliniğin kapısına asıldı: Cenazemiz var, hasta bakılmayacaktır - Son Dakika
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Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürüldüğü kliniğin kapısına asıldı: Cenazemiz var, hasta bakılmayacaktır

07.07.2022 13:39

Konya Şehir Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın görev yaptığı hastanede silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi sonrası cinayetin yaşandığı klinik, kapısına "Cenazemiz var. Hasta bakılmayacaktır" yazısı asıldı. Kliniğin kapısı da kapalı tutuldu. Saldırının ardından bazı sağlık çalışanları 2 gün iş bıraktı.

Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay (39), iddiaya göre, 7 Haziran günü kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde anjiyo ameliyatı sonrası yaşamını yitiren annesi Kezban Akçay'ın (58) ölümünden sorumlu tuttuğu kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'yı tabancayla vurarak öldürdü. Akçay ardından, silahın namlusunu başına dayayıp tetiği çekerek intihar etti.

Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın öldürüldüğü kliniğin kapısına 'Cenazemiz var' yazısı asıldı

SAĞLIK ÇALIŞANLARI 2 GÜNLÜK İŞ BIRAKMA EYLEMİ KARARI ALDI

Saldırının ardından sağlık çalışanları 7- 8 Temmuz tarihleri arasında iş bırakma eylemi kararı aldı. Bu nedenle bugün başta saldırının yaşandığı Konya Şehir Hastanesi olmak üzere hastanelerde acil servisler dışında hizmet verilmiyor.

Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın öldürüldüğü kliniğin kapısına 'Cenazemiz var' yazısı asıldı

"CENAZEMİZ VAR" YAZISI

Konya Şehir Hastanesi'nde saldırının gerçekleştiği kardiyoloji kliniğini kapısına, 'Cenazemiz var. Hasta bakılmayacaktır' yazısı asıldı. Kliniğin kapısı da kapalı tutuldu.

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Gaziantep Valisi Gül, öldürülen doktor Ekrem Karakaya hakkındaki paylaşımıyla infial yarattı! 'Bu olay sağlık terörüdür' diyerek eleştirildi Gaziantep Valisi Gül, öldürülen doktor Ekrem Karakaya hakkındaki paylaşımıyla infial yarattı! 'Bu olay sağlık terörüdür' diyerek eleştirildi DOKTOR KARAKAYA'NIN CENAZESİ MEMLEKETİ KAYSERİ'YE GETİRİLDİ DOKTOR KARAKAYA'NIN CENAZESİ MEMLEKETİ KAYSERİ'YE GETİRİLDİ
Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Şehir Hastanesi, Ekrem Karakaya, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürüldüğü kliniğin kapısına asıldı: Cenazemiz var, hasta bakılmayacaktır - Son Dakika

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SON DAKİKA: Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürüldüğü kliniğin kapısına asıldı: Cenazemiz var, hasta bakılmayacaktır - Son Dakika
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