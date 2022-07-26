Doktor, sevgilisini dövüp 5 yerinden bıçakladı - Son Dakika
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Doktor, sevgilisini dövüp 5 yerinden bıçakladı

26.07.2022 16:40
Doktor, sevgilisini dövüp 5 yerinden bıçakladı

ELAZIĞ'da doktor Sinan Bulut, sevgilisi Dilan T.'yi (25) kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada 5 yerinden bıçaklayıp, dövdü.

ELAZIĞ'da doktor Sinan Bulut, sevgilisi Dilan T.'yi (25) kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada 5 yerinden bıçaklayıp, dövdü. Kaçıp, komşulara sığınan Dilan T. hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Bulut tutuklandı.

Dilan T. ile sevgilisi Sinan Bulut arasında gittikleri akşam yemeğinde kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, Sinan Bulut'un Yenimahalle'deki evinde de devam etti. Tartışma sırasında Bulut, mutfaktan aldığı bıçakla Dilan T.'yi kolundan, bacağından ve sırtından 5 bıçak darbesiyle yaraladı, ardından da dövmeye başladı. Dilan T., Sinan Bulut'un elinden kurtulup komşularına sığındı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dilan T., ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.Aynı hastanede anestezi doktoru olarak görev yaptığı belirtilen Sinan Bulut, polis tarafından gözaltına alındı. Bulut, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dilan T. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.


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Kaynak: DHA

Sinan Bulut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doktor, sevgilisini dövüp 5 yerinden bıçakladı - Son Dakika

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