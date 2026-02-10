Doktorların boşanma davasında akılalmaz iddialar! Yatak odası sırları dosyaya girdi - Son Dakika
Doktorların boşanma davasında akılalmaz iddialar! Yatak odası sırları dosyaya girdi

Doktorların boşanma davasında akılalmaz iddialar! Yatak odası sırları dosyaya girdi
10.02.2026 14:50
İstanbul'da 2022 yılında evlenen iki doktorun boşanma davasında akıllar durgunluk veren iddialar ortaya atıldı. Erkek tarafı, kendisine "başkasıyla olabilirsin" dendiğini ve cinsel şiddet uygulandığını öne sürerken; kadın tarafı sorunun eşinin cinsel yetersizliğinden kaynaklandığını savundu. Dosyada tanık olarak dinlenen erkek doktorun eski sevgilisi ifadesinde, "U.G.'nin cinsel yönden herhangi bir rahatsızlığına veya farklı bir yönelimine şahit olmadım" dedi.

İstanbul'da akıllara durgunluk veren boşanma davası yaşandı. İstanbul'da erkek doktor U.G. ile kadın doktor B.G., 2022 yılında evlendi. Evliliğin ardından yaşanan anlaşmazlıklar yargıya taşınırken, yatak odası sırları dosyaya girdi.

ERKEK DOKTORDAN 1 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT TALEBİ

Hürriyet'in haberine göre; U.G., boşanma davası açarak eşinden 1 milyon dolar maddi tazminat talep etti. Dava dilekçesinde, eşi B.G.'nin evlilik öncesinde cinsel deneyimi olmadığını söylediğini, çocuk sahibi olmak istemesi halinde bunun ancak suni döllenme yoluyla mümkün olabileceğini dile getirdiğini ileri sürdü. U.G., ayrıca eşinin kendisine "haftada bir başka kadınlarla birlikte olabilirsin" dediğini, çevresine ise kendisini eşcinsel olarak tanıttığını iddia etti.

KADIN DOKTOR: MAĞDUR OLAN BENİM

B.G. ise iddiaların asılsız olduğunu savunarak mağdur tarafın kendisi olduğunu öne sürdü. Avukatı aracılığıyla mahkemeye sunulan karşı dava dilekçesinde, evlilik sürecine ilişkin farklı bir tablo çizildi.

"MÜVEKKİLİM HALEN BAKİREDİR"

B.G.'nin avukatı tarafından sunulan dilekçede, "Müvekkilim cinsel birliktelik yaşamak istemiş ancak U.G. isimli kocanın ereksiyon olamadığı için aralarında cinsel birliktelik kurulamamıştır. Müvekkil halen bakiredir. İddiaların aksine U.G. adlı koca, kendisinin aseksüel olduğunu evlilik öncesi müvekkilden saklamıştır. Bu sebeple boşanmada tam ve ağır kusurlu olan U.G.'nin kendisidir" ifadelerine yer verildi.

ESKİ SEVGİLİ TANIK OLARAK DİNLENDİ

Mahkeme sürecinde U.G.'nin eski sevgilisi de tanık olarak dinlendi. Tanık ifadesinde, "Biz U.G. ile evlenmeden bir yıl önce ayrıldık. Kendisiyle sevgili olduğumuz dönemlerde U.G.'nin cinsel yönden herhangi bir rahatsızlığını veya farklı bir yönelimine şahit olmadım" dedi.

ADLİ TIP KURUMU KARAR VERECEK

Mahkeme, tarafların iddialarının netleşmesi amacıyla U.G. ve B.G.'yi Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. Hazırlanacak raporda, cinsel ilişkiyi engelleyecek bir sağlık sorunu bulunup bulunmadığı, varsa bunun hangi taraftan kaynaklandığı ve tedaviyle giderilip giderilemeyeceği değerlendirilecek.

Yaşam

Doktorların boşanma davasında akılalmaz iddialar! Yatak odası sırları dosyaya girdi
