Dokuz Eylül Rotary'de klasik müzik gecesi - Son Dakika

Yazıcı, klasik müziğin unutulmaz sanatçılarının hikayeleri ve eserlerinin yer aldığı piyano dinletisi ile kulakların pasını sildi.

Piyano dinletisi şeklinde gerçekleşen etkinlikte Yazıcı dinleyicileri Barok dönemden, Viyana klasiklerine, romantik dönemden, empresyonizm ve modern döneme kadar uzanan bir müzik yolculuğuna çıkardı. Bu yolculukta Johann Sebastian Bach, George Frideric Handel, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven ve Türk besteci Ulvi Cemal Erkin gibi bir çok sevilen sanatçının eserleri yer aldı. Yazıcı "Piyano benim ilk göz ağrım, ilk orkestramdı. Beni bugünlere getiren hikayelerimi sizlerle paylaşmaktan büyük keyif aldım" dedi.

Dokuz Eylül Rotary Kulübü Başkanı Elmasoğlu ise "Dijital ortamda da olsa sizi canlı dinlemeyi çok özlemişiz. Eski günlerimize geri dönüp daha yakından dinlemeyi dört gözle bekliyoruz. Bu keyifli gece için tüm kulüp adına çok teşekkür ederim" diye konuştu. Toplantı sonunda Elmasoğlu tarafından Yazıcı'ya teşekkür plaketi takdim edildi.