Dokuz Eylül Üniversitesi Kovid-19'un hayvanlar üzerindeki etkisini araştıracak - Son Dakika

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Veteriner Fakültesi, hayvanlarda Kovid-19 varlığı üzerine bilimsel çalışma yapacak.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Veteriner Fakültesinin, "İzmir İlinde Bulunan Çiftlik Hayvanlarında Sars Cov-2'nin Varlığının Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim Üzerine Etkileri" adlı proje ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvurduğu belirtildi.

Hazırlanan çalışmanın "Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı"ndan finans katkısı alacağı vurgulanan açıklamada, İzmir'den 3 projenin bu destekten yararlanacağı aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DEÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Özbey, proje kapsamında Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan İzmir'de evcil hayvanlar ve çiftlik hayvanlarında Kovid-19'un varlığını ve etkisini ölçmeye yönelik araştırma faaliyetleri yürütüleceğini vurguladı.

Projeyle 1 milyon 47 bin lira destek alacaklarını bildiren Özbey, şunları kaydetti:

"Çalışmayı 1 Eylül 2020'ye kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Küçük Menderes Havzası'ndaki üreticilerin yetiştirdiği sığırlardan alınan örnekleri fakültemiz bünyesinde kurulan Kovid-19 teşhis ve tanı laboratuvarında işleyeceğiz. İzmir'in ilk ve tek veteriner fakültesi olarak bölgemize katkı sunmanın yanı sıra böylesi önemli bir projeyi eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerimizi yürüttüğümüz ilk yılımızda gerçekleştirecek olmaktan gururluyuz."

Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar da "Akademiden aldığımız güçle bölgenin kalkınmasına yönelik hizmetlerimize devam edeceğiz. Projede emeği geçen mensuplarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.