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Dokuz Eylül Üniversitesi, yeni güneş enerjili aracını tanıttı - Son Dakika

Dokuz Eylül Üniversitesi, yeni güneş enerjili aracını tanıttı

30.07.2021 22:43

- Dokuz Eylül Üniversitesi, yeni güneş enerjili aracını tanıttı Dokuz Eylül Üniversitesi Solaris Güneş Arabaları Ekibi'nin uluslararası yarışmalarda boy gösterecek yeni aracı Solaris 11 tanıtıldı.

- Dokuz Eylül Üniversitesi, yeni güneş enerjili aracını tanıttı

İZMİR - Dokuz Eylül Üniversitesi Solaris Güneş Arabaları Ekibi'nin uluslararası yarışmalarda boy gösterecek yeni aracı Solaris 11 tanıtıldı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, aracın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Üniversite olarak ülkemize katma değer sağlayacak; ekonomimizi bağımlılıktan kurtaracak her projede olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Dünyanın en saygın yarışmalarında aldığı ödüllerle adından söz ettiren Dokuz Eylül Üniversitesi Solaris Güneş Arabaları Ekibi, yeni aracı Solaris11'i tanıttı. DEÜ Mühendislik Fakültesinde düzenlenen tanıtım toplantısına DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerim Küçük, üniversite mensupları ile Solaris Proje Ekibi ve aileleri katıldı.

DEÜ Solaris Güneş Arabaları Ekibi ile gurur duyduklarını belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, aracın geliştirilmesinde emeği geçen proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Aytaç Gören ve ekibini tebrik ederek, "Solaris takımının güneş enerjisine yönelik çalışmalarının bundan sonraki projelere de örnek olacağına inanıyorum. 2003 yılında kurulan ve aradan geçen 18 yılda ülkemizi ve üniversitemizi birçok yarışmada ve platformda temsil eden Solaris Ekibi'nin gayretleri, ortaya çıkardığı sonuçlar kadar önemlidir. Fakültemiz mensuplarımızın bu tarz çabaları, üniversitemizin girişimcilik ve yenilikçilik alanında geleceğe yön veren vizyonuna da değer katıyor. Çalışmalarını yakından takip ettiğimiz ekibimizin ortaya çıkardığı Solaris 11 aracını da emeğin mekanize edilmiş hali olarak görüyoruz" dedi.

"Milli üretime odaklanın"

Gelecekte enerjiyi üretebilen, temiz şekilde kullanan ve uzun süre saklayanların bir adım önde olacağını ifade eden Rektör Hotar, "Ülkemiz son yıllarda milli ve yerli üretim anlayışında büyük bir atılım gerçekleştirdi. Başta savunma ve imalat sanayi olmak üzere; temiz veya yenilenebilir enerji teknolojileri konusunda ciddi yatırımlar yaptı. Ülkemiz bölgesel güç olmaktan küresel aktör olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bizde Dokuz Eylül Üniversitesi mensupları olarak ülkemize katma değer sağlayacak; ekonomimizi bağımlılıktan kurtaracak her projede varız. Davamız bundan sonra da bilimi ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırmak, aziz milletimize hizmet etmek olacaktır" ifadelerini kullandı.

DEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerim Küçük ise "Solaris Güneş Arabaları Ekibi, Solaris 11 aracıyla da fakültemizi ve üniversitemizi gururlandırmaya devam ediyor. Üniversite sanayi işbirliğinin en önemli örneklerinden birine imza attık. Bizler, çevre ve toplum bilinci yüksek, ülkemizin kalkınmasına hizmet edecek bireyler yetiştirmeye devam edeceğiz. Bu süreçte yanımızda olan Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar'a teşekkür ediyoruz" dedi. Proje Yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Aytaç Gören de 2003 yılında başladıkları serüvende her geçen gün üzerine koyarak ilerlediklerini belirterek Solaris 11'in hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Solaris 11'in yüzde 90'ı yerli

DEÜ Solaris Güneş Arabaları Ekibi'nin yeni aracı Solaris 11, tamamıyla karbondan tasarlanan gövdesiyle dikkat çekiyor. Monokok şasi ve 800wh monokristal güneş panellerine sahip araçta, Solaris üretimi motor bulunuyor. Bir önceki araçtan aerodinamik olarak yüzde 30 daha verimli olarak tasarlanan S11, Eylül ayında iLumen European Solar Challenge'da boy gösterecek. Pil ve panel grubu hariç bütün sistemleri Solaris Ekibi tarafından tasarlanan S11'de, yüzde 90'a varan yerlilik oranı bulunuyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi, yeni güneş enerjili aracını tanıttı
Dokuz Eylül Üniversitesi, yeni güneş enerjili aracını tanıttı
Dokuz Eylül Üniversitesi, yeni güneş enerjili aracını tanıttı
Dokuz Eylül Üniversitesi, yeni güneş enerjili aracını tanıttı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dokuz Eylül Üniversitesi, yeni güneş enerjili aracını tanıttı - Son Dakika


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