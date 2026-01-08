Dolandırıcı Didim\'de Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde dolandırıcılık suçundan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Aydın genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, dolandırıcılık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.Ş.'nin (35) Didim'de olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, şahsı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan E.Ş., gerekli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN