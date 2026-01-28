Dolandırıcı İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Dolandırıcı İstanbul'da Yakalandı

Dolandırıcı İstanbul\'da Yakalandı
28.01.2026 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adapazarı'nda polis-savcı olarak dolandırıcılık yapan M.F.H. İstanbul'da yakalanarak tutuklandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak bir vatandaşın yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve parasını alan şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Zanlının, dolandırıcılık eylemini gerçekleştirdiği anlar çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Olay, 21 Ocak'ta Adapazarı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaşı telefonla arayarak kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı, "İsminiz terör örgütüne karıştı" yalanıyla yaklaşık 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyası ve parayı elden teslim aldı. Dolandırıldığını anlayan vatandaşın ihbarı üzerine Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı.

Dolandırıcılık büro ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştirmek için İstanbul'dan Sakarya'ya geldiği belirlenen M.F.H. (32) isimli şahsın izine ulaşıldı. Şüphelinin saklandığı adresi tespit eden ekipler, İstanbul'da gerçekleştirdikleri operasyonla M.F.H.'yi yakaladı.

Şahsın ikametinde yapılan aramalarda; dolandırıcılık olayından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, cep telefonları ve dijital materyaller ele geçirildi. Sakarya'ya getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli M.F.H., çıkarıldığı mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O anlar kamerada

Ayrıca güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, M.F.H.'nin araçla sokağa girdiği, ziynet eşyası ve paraları almak için araçtan inip yürüdüğü ve çantayı aldıktan sonra tekrar araca binerek hızla uzaklaştığı görüldü. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, İstanbul, 3. Sayfa, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcı İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paralar üstünde çirkin notlar Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti Paralar üstünde çirkin notlar! Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar
Kartal’dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere’ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi Kartal'dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere'ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi
Bartın’da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti Bartın'da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti
Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR’a çarptı: 7 ölü Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR'a çarptı: 7 ölü

16:56
Tedesco, 100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti
Tedesco, 100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti
16:44
Suriye lideri Şara Rusya’da Putin’in mesajı köşeye sıkışan SDG’ye soğuk duş etkisi yaratacak
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak
16:12
Trump’ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan’dan İran hamlesi
Trump'ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan'dan İran hamlesi
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 17:11:52. #7.11#
SON DAKİKA: Dolandırıcı İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.