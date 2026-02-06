Dolandırıcılık Şüphelisi Gözaltında

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden "büyü yapma" yayını açtığı belirlenen bir kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, 1 cep telefonu ve 4 sim kart ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "Dini inanç ve duyguların İistismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık" yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.