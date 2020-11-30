Dolar 7.85 lira, euro 9.40 lira, sterlin 10.48 lirada

Gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında yataya yakın bir gelişme içinde olduğu yeni haftanın ilk işlem gününde iç piyasada da dövizler yeni haftaya yatay düzeylerde başladılar.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak için zorunlu karşılık düzenlemesinde değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan, "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"e göre, Türk lirası zorunlu karşılıklar vadesiz, 1 aya kadar ve 3 aya kadar vadeli mevduat/katılım fonları için yüzde 4'ten yüzde 6'ya çıkarılırken, bankalara uygulanacak zorunlu karşılıklar için gerekli olan kredi büyüme oranı koşulu kaldırıldı.