Dolar 7.88 lira, euro 9.28 lira, sterlin 10.20 lirada - Son Dakika

Dolar 7.88 lira, euro 9.28 lira, sterlin 10.20 lirada

08.10.2020 09:08
Dolar 7.88 lira, euro 9.28 lira, sterlin 10.20 lirada, System.String[]

Doların küresel piyasalarda güçlenmesi ve jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle Çarşamba günü yeni tarihi yüksek düzeyere yükselen dövizler, yeni güne de bu düzeylerde başladı.

Doların küresel piyasalarda güçlenmesi ve jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle Çarşamba günü yeni tarihi yüksek düzeyere yükselen dövizler, yeni güne de bu düzeylerde başladı. Dolar 7.89 lirayı görürken, euroda yeni yüksek düzey 9.29 lirayı, sterlinde de 10.21 lirayı buldu.

Merkez Bankası (TCMB) önceki hafta yapılan 200 bazpuanlık faiz artırımından bu yana geleneksel yöntemle açtığı üçüncü repo ihalesinde ortalama basit faiz, Salı günü düzenlenen ihaledi oluşan yüzde 12.48'den yüzde 12.91'e yükseldi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,147 ve 1,156 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü, yüzde 0.11 düşüşle 1,152.41 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.59 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.49 ekside ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.27 artıdaydı.Hazine 5 yıl vadeli eurobond ihracını 2.5 milyar dolar borçlanma ile tamamladı ve böylece, uluslararası sermaye piyasalarından bu yıl 9 milyar dolar borçlanma hedefinin 6.5 miyar dolarını bu ihraç ile tamamladı.Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı için 6 Ekim 2020 tarihinde Bank of America Merrill Lynch, Citi ve JP Morgan'a yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı toplam 2.5 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 14 Ekim 2020 tarihinde hesaplarımıza girecektir. Tahvilin kupon oranı yüzde 6.375, yatırımcıya getirisi yüzde 6.40 olmuştur. Tahvile toplamda 300'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık 3 katı kadar talep göstermiştir."Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.8628 lira ve en yüksek 7.8912 lirayı gördükten sonra, 7.88 – 7.89 lira aralığında,euro en düşük 9.2582 lira ve en yüksek 9.2970 lirayı gördükten sonra, 9.28 – 9.29 lira aralığında,sterlin en düşük 10.1807 lira ve en yüksek 10.2147 lirayı gördükten sonra 10.20 – 10.21 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17595 - 1.17800 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17595 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "Trump'ın teşvik paketine ilişkin görüşmeleri durdurmasının hisse piyasaları üzerinde oluşturduğu ilk baskı ve kur cephesindeki yükselişlere bağlı olarak BIST-100 Endeksi gün içinde 1,147 seviyesine kadar geri çekildi. "Önceki gün yaşanan kar satışlarının ardından dün de günü hafif satıcılı bir kapanışla 1,152 seviyesinden tamamlayan endekste indikatörlerdeki zayıflama dikkat çekiyor. "Yükselişlerin tekrar güç kazanması için 1,160 üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğunu değerlendirirken, 1,160 üzerinde 1,185 – 1,205 aralığı direnç bölgesi olarak takip edilebilir. "Geri çekilmelerde 1,141 – 1,135 ilk güçlü destek bölgesi konumundadır. Bu bölge altında teknik satışların hız kazanabileceği endekste 1,121 ve 1,110 seviyeleri gündeme gelebilir."


Merkez Bankası, Sterlin, Faiz, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 7.88 lira, euro 9.28 lira, sterlin 10.20 lirada - Son Dakika Ekonomi

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