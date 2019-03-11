Son Dakika Haberleri: Dolar büyüme kaygılarından besleniyor

Dolar büyüme kaygılarından besleniyor

6 dakika önce

6 majör döviz karşısında Amerikan parasının değerini ölçen endeks Fed'in faiz artıracağı beklentileri zayıflamasına karşın güçleniyor.

Dolar büyüme kaygılarından besleniyor, System.String[]
6 majör döviz karşısında Amerikan parasının değerini ölçen endeks Fed'in faiz artıracağı beklentileri zayıflamasına karşın güçleniyor. (Evrim Küçük)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:45 

Ekonomi
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