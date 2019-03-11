Dolar büyüme kaygılarından besleniyor
6 dakika önce
6 majör döviz karşısında Amerikan parasının değerini ölçen endeks Fed'in faiz artıracağı beklentileri zayıflamasına karşın güçleniyor.
6 majör döviz karşısında Amerikan parasının değerini ölçen endeks Fed
'in faiz artıracağı beklentileri zayıflamasına karşın güçleniyor. (Evrim Küçük)
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:45
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