Dolar güne düşüşle başladı: 8,10'dan işlem görüyor - Son Dakika

Dolar güne düşüşle başladı: 8,10'dan işlem görüyor

14.04.2021 10:29
Dolar güne düşüşle başladı: 8,10'dan işlem görüyor, System.String[]

Güne düşüşle başlamasının ardından Dolar/TL 8,10 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,70'den, sterlin ise 11,19'dan alıcı buluyor.

Dün, en düşük 8,1140, en yüksek 8,1780 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybıyla 8,1196'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 8,1050'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 9,7080'den, sterlin/TL ise 11,1938'den satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 91,7 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi de bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1,1960'tan alıcı buluyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, dün ABD'de, açıklanan enflasyon verisinin tahminleri aşmasına karşın 10 yıllık tahvil faizinin düşüşe geçerek yüzde 1,62'ye gerilemesinin, küresel risk iştahını artırdığını bildirdi. Tahvil piyasasında, enflasyonun çok daha hızlı artabileceği endişelerinin şimdilik ortadan kalkması ve ABD'nin tahvil ihalelerinin başarıyla gerçekleştirilmesi ile alımların güçlendiğini kaydeden analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası ile ABD Merkez Bankası başkanlarının konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.

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Dolar güne düşüşle başladı: 8,10'dan işlem görüyor

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Sterlin, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Ekonomi Dolar güne düşüşle başladı: 8,10'dan işlem görüyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (3)
  • Mitat: Yahu bunlar milletle alay ediyor daha Düne kadar faiz arttırmak vatan haini diyorlardı şimdi faiz incekmi diye soruyorlar faiz artabilirde bunu soranlar vatan haini diyorlar vallahi üstümü başımı yırtcam spil dağına çıkcam Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Dalgami geçiyorsin: Bunları düşüyor millete yutturmaya çalışmayın dolar 8 TL'nin üstünde bilmem farkında mısınız Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır

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