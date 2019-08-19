Son Dakika Haberleri: Dolar/TL, 5,58 seviyesinden işlem görüyor
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Dolar/TL, 5,58 seviyesinden işlem görüyor

5 dakika önce

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 5,5810 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, 5,58 seviyesinden işlem görüyor, System.String[]
Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 5,5810 seviyelerinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde 5,53 sınırına kadar gerileyen dolar/TL, günün ikinci yarısında 5,5789'u görmesinin ardından günü yüzde 0,25 artışla 5,5771'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 5,56'ya geriledi ve saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 5,5810 seviyelerinde alıcı buluyor.
Aynı dakikalarda avro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 6,1980'den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 azalışla 6,7720 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği ihalelerin, yurt dışında Avro Bölgesi haziran ayı cari işlemler dengesi ve temmuz TÜFE verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,55'in destek, 5,6250'nin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.
Sterlin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:22 Kaynak: AA
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