Dolar/TL, 6,76 seviyesinden işlem görüyor

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararları ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70-6,80 bandının izleneceğini kaydetti.

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