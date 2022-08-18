Döviz piyasaları dalgalanıyor! İşte Dolar/TL kurunda son durum - Son Dakika
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Döviz piyasaları dalgalanıyor! İşte Dolar/TL kurunda son durum

18.08.2022 11:14

Geçtiğimiz gün piyasalardaki kapanışını 17,95 seviyesinden yapan dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından piyasalarda 17,97 seviyesinden satılıyor. Fed'in risk iştahının düşük olduğu belirtilirken, Merkez Bankası'nın da bugün faizde bir değişikliğe gitmeyeceği ifade ediliyor.

Dün 17,92-17,97 dar bandında hareket eden dolar/TL, günü de önceki kapanış seviyesinin üzerinde 17,95'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından 17,97'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 18,26'dan, sterlin/TL yüzde 0,09 değer kaybıyla 21,62'den alıcı buluyor.

Dolar endeksi, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının ardından yüzde 0,1'lik artışla 106,6'dan kapanmasının ardından bugün 106,8'de dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 1,0170 seviyesinde bulunuyor.

RİSK İŞTAHI DÜŞÜK SEYREDİYOR

Analistler, Fed'in temmuz ayı toplantı tutanaklarında Fed üyelerinin karar almasını da zorlaştıran ekonomik çerçeveye yapılan vurgu sonrası risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi. Döviz piyasasında ise temkinli seyrin sürdüğüne işaret eden analistler, yatırımcıların Fed yetkililerin açıklamaları ile gelecek dönem para politikalarının seyrine dair daha fazla netlik beklediğini kaydetti.

YÜZDE 14'LÜK FAİZDE, ARTIŞ BEKLENMİYOR

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının beklendiğini ifade ederek, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve ikinci el konut satışlarının öne çıktığını bildirdi. AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin yüzde 14 düzeyinde bulunan politika faizinde herhangi bir değişiklik yapmayacağını öngörüyor.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Döviz piyasaları dalgalanıyor! İşte Dolar/TL kurunda son durum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Döviz piyasaları dalgalanıyor! İşte Dolar/TL kurunda son durum - Son Dakika
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