Dolar/TL Yükselişle Başladı - Son Dakika
Ekonomi

Dolar/TL Yükselişle Başladı

30.01.2026 10:17
Dolar/TL, 43,4990 seviyesine yükselirken, ABD'deki gelişmeler piyasalarda etki yaratıyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,4990 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 43,4070'ten tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 43,4990'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 51,9210'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 gerilimeyle 59,8640'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,3 artışla 96,6 seviyesinde bulunuyor. ABD'deki ekonomik ve siyasi gelişmeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Ülkede hükümetin kısmi de olsa yeniden kapanma ihtimali ile İran'a yönelik askeri müdahale endişeleriyle başlayan hafta, Fed'in para politikası kararları ve teknoloji şirketlerinin bilançolarından alınan karışık sinyallerle risk iştahının görece düşük seyrettiği bir görünümle tamamlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday göstereceği ismi bugün açıklayacağını belirtti. Trump'ın Fed başkanlığı için aday gösterebileceği isimler arasında Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh ve varlık yönetim şirketi BlackRock'ta yöneticilik yapan Rick Rieder bulunuyor.

Bu isimler arasında Kevin Warsh öne çıkıyor. ABD medyasında, Warsh'ın Trump tarafından Fed başkanlığı için aday gösterilmesinin yüksek ihtimal olduğu ifade ediliyor.

Analistler, Warsh'ın geçmişte Trump'ın tüm politikalarını savunan bir figür olmadığını ancak son dönemde özellikle faiz oranlarının indirilmesi gerektiği konusunda Trump ile örtüşen bir çizgiye gelse de, diğer adaylara nazaran Fed bağımsızlığını korumaya daha meyilli olabileceğinin değerlendirildiğini aktardı.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ile Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nin, yurt dışında Almanya ve Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ile büyüme verilerinin, ABD'de ise Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

