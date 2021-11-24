Dolar yorumu yapanlara o isim de katıldı! Cübbeli Ahmet Hoca: Doların yeri dolar, vatanın yeri dolmaz! - Son Dakika

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, döviz kurundaki yükselişe ilişkin sosyal medya hesabından geçmişte Show Haber'e verdiği bir röportajı yeniden paylaştı. Ünlü, paylaşımına "Doların yeri dolar, vatanın yeri dolmaz" notunu düştü.

"KAFİRLER BİZİMLE UĞRAŞIYOR"

Ünlü verdiği röportajda, "Doların yeri dolar. Vatanın yeri dolmaz. Kafirler bizimle uğraşıyorlar. Bizim hiç mi günahımız mı suçumuz yok. Biz neyi değiştirdik de ekonomi değişti? Çok günahlar var. Memlekette görüyorsunuz. Haksızlık, eziyet, kadın cinayetleri… Ne yapacak bu insanlar Allah'a dönecek, tövbe edecek. Bir kuruş dolarım yok. Vallahi yok" ifadelerini kullanmıştı.