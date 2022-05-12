Dolara endeksli kripto para piyasası tepetaklak oldu! Merak edilenleri kripto para uzmanları açıkladı - Son Dakika
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Dolara endeksli kripto para piyasası tepetaklak oldu! Merak edilenleri kripto para uzmanları açıkladı

12.05.2022 14:36

Kripto piyasası, dolara endeksli olduğu iddia edilen sabit coinlerdeki çöküşle beraber adeta altüst oldu. Piyasayı takip edenleri yakından ilgilendiren bu gelişmeyi değerlendiren CNN Türk canlı yayınına konuk olan Kripto Para Uzmanı Helin Çelik, "11 bin doları görür mü, nasıl bir yol izlemeli?" sorularına yanıt verdi.

Kripto piyasasında son aylarda hızlanan sert düşüş, dün sabit coinlerin stabilliğini kaybetmesinin yarattığı panik havası ile hızlandı. TerraUSD'de yaşanan değer kaybının getirdiği panikle birlikte ABD enflasyon verisinin beklentiyi aşması sonrası piyasa dün gece saatlerinde çöktü.

Peki Bitcoin 11 bin doları görür mü, yatırımcı nasıl bir yol izlemeli? Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınına konuk olan Kripto Para Uzmanı Helin Çelik, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte Çelik'in açıklamalarından satırbaşları;

"Piyasadaki panik satışları birbirini tetiklemiş oldu. Bu sabah saatleri itibariyle de USDT diye adlandırdığımız Tether'in stabil coininde benzer bir gerileme yaşandı. Çok fazla düşüş olmadı, 80 centleri gördü, Tether bunu desteklemek için ERC-20 ve TRC-20 ağları arasında bir transfer gerçekleştirerek baskıladı ve tekrar fiyatı 1 dolar seviyelerine kadar çıkarmayı başardı. Ancak bütün bu etkiler biraz daha piyasadaki panik satışlarını tetiklemiş oldu. Çünkü pozisyonlar bozuldu. Hatta bu noktada taze veriler var.

"SON 1 GÜNDE LUNA'DAN TL'YE 132,6 MİLYON DOLAR GEÇTİ"

Özellikle Luna'dan TL'ye son 1 saat içinde 14,5 milyon dolar, son bir gün içinde 132,6 milyon dolarlık bir geçiş yaşandı. Ağırlıklı olarak Güney Kore, Türkiye, Brezilya gibi ülkelerde Luna yatırımlarının yapıldığını gözlemliyoruz ve pozisyonlar zararda bir şekilde bozuluyor. Marjinde trade eden yatırımcıların birçok pozisyonu stoplanmış durumda. Sadece Luna da değil, Bitcoin/dolar paritesinin 26 bin dolar seviyelerine kadar gerilemesiyle, birçok pozisyon likidite oldu. Bu yüzden bir hacim kaybı yaşandı. Bir saat içinde 500 milyar doların piyasadan silindiğine tanık oldu.

"MAJÖR BİRİMLER 1 DÜŞÜYORSA ALT COİNLER 2, 3 DÜŞÜYOR"

Şu an itibariyle biraz tepki alımları geliyor ancak bunu normal karşılayabiliriz. Çünkü önümüzde çok fazla satışa maruz kalmış ve aşırı satım bölgesinde dip yapmış kripto para piyasası var. Bu sebepten dolayı, toparlama evresinde majör kripto para birimlerinin yani, Bitcoin Ethereum gibi ana kriptoların biraz daha hızlı toparlama sürecine girmesini bekleyebiliriz. Çünkü alt coinlerde pozisyonunu bozan yatırımcılar ağırlıklı olarak ya Tether'e dönmeye çalışıyor ya da küresel çapta bakacak olursak şu an itibariyle dolar endekine geçmeye çalışıyor. Bu durumda alt coinlerde zayıf olan likiditeyi biraz daha zayıflatıyor. Bu yüzden biz majör kripto para birimlerinde 1 düşüş görüyorsak alt coinlerde 2, 3 düşüş görüyoruz"

"NEGATİF AYRIŞMA OLURSA HEDEF 24-22 BİN BANDI"

Bitcoin/Dolar paritesi özelinde konuşacak olursak, şu an itibariyle düşüş trendindeki fiyatlandırmasını sürdürüyor ve bu trendin kırılmadığı sürece alımlar tepki alımları olarak meydana gelecektir. Pozisyonunu kurtarabilen yatırımcı yeniden satış yapma yoluna gidebilir. Diğer yandan aşağıda 26 bin önemli bir destek bölgesiydi. Buradan negatif ayrışırsa eğer 24 bin-22 bin bandı gündeme gelebilir.

"11 BİNLERİ GÖRMESİ ŞU AN ZOR"

Bu noktada 20 binlerdeki seyri önemli olacaktır. Kurumsal firmaların yaptığı alımlar da söz konusu. Özellikle Microstrategy ve Tesla gibi Bitcoin odaklı çalışmaya başlayan küresel firmalar yüklü miktarda elinde Bitcoin tutmaya devam ediyor. Bu firmalar yaşanan çöküş sırasında satış yapmayacaklarını açıkladı. Kurumsal fonlar eğer elinde daha önceden aldığı Bitcoin'leri tutmaya devam ederse ki bir miktar zarara da geçtiler ve maliyet dengelemek yoluna giderlerse piyasanın belli bir seviyenin altına gitmesini zor buluyorum. Çünkü yüklü alımlar gelecek. Orta Afrika Cumhuriyeti ve El Salvador gibi ülkeler Bitcoin'i rezerv para birimi olarak ilan ettiler. Bu noktada aşağıdan sürekli alım yapmaya çalışıyorlar. 11 binler şu an itibariyle zor ama 20 binlerdeki seyir önemli. Yukarıda artık 30 binlere çıkması gerekiyor ki bizde o trendi takip edelim."

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Son Dakika Finans Dolara endeksli kripto para piyasası tepetaklak oldu! Merak edilenleri kripto para uzmanları açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolara endeksli kripto para piyasası tepetaklak oldu! Merak edilenleri kripto para uzmanları açıkladı - Son Dakika
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